29 октября, 20:32

Нападающий «Салавата» Суворов: «Ремпал привезет мне из Канады подарок за то, что я отдал ему 56-й номер»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Суворов прокомментировал победу над «Адмиралом» (6:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ, а также рассказал, почему отказался от 56-го номера в пользу Шелдона Ремпала.

— Для меня это был первый домашний матч, — сказал Суворов. — Отличная атмосфера, аншлаг, отличные болельщики. Здорово, что выиграли — подарили хорошее настроение себе и фанатам, это самое главное.

— С выездной серии «Салават Юлаев» привез четыре очка из четырех. Команда выбирается из подвала таблицы?

— Да, сейчас перед игрой тоже сказали, что это игры на четыре очка, надо ползти вверх по таблице. Это дополнительная мотивация.

— Что этому поспособствовало?

— Многое не складывалось, но мы много работали, начало получаться. Сейчас удача за нас. Все идет, это отлично.

— Возвращение Ремпала как-то вдохновило команду?

— Да все так же работают, ждем его приезда. В любом случае, это очень сильное подкрепление.

— Как отнеслись к тому, что пришлось поменять номер?

— Ну, мы чуть заранее знали, что, возможно, он придет. Я понимал, что мне, скорее всего, надо будет менять номер. Я с пониманием к этому отношусь, потому что Ремпал провел очень хороший сезон. Здесь «56» ассоциируется с ним, поэтому отдал номер. Девин Броссо со мной разговаривал, спросил, поменял ли я номер, я сказал, что да. Они же давние друзья. Он сказал, чтобы Ремпал мне что-то привез в подарок из Канады за номер.

Ремпал выступал за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне, после чего перешел в «Вашингтон». 30-летний канадец сыграл за «Кэпиталз» лишь в двух предсезонных матчах, а позднее был выставлен на драфт отказов.

Всего за «Салават Юлаев» Ремпал провел 87 матчей и набрал 82 (39+43) очка. Клуб из Уфы объявил о возвращении хоккеиста 25 октября, контракт с игроком действует до конца сезона-2025/26.

(София Митченкова)

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Шелдон Ремпал
