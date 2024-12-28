Форвард «Салавата» Ефремов — о победе над «Северсталью»: «Хороший матч получился, болельщикам понравился»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов поделился эмоциями с «СЭ» от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:0).

— Хороший матч получился, думаю, болельщикам понравился. Быстрый хоккей, «Северсталь» — очень быстрая и мобильная команда, старались соответствовать их скоростям, выполнять нашу установку, которую нам дал тренерский штаб. Слава Богу, что мы выиграли, получили два важных очка.

— Почему так долго не могли открыть счет в матче?

— Потому что активно играли, такой быстрый хоккей получился, где-то реализация хромала, хотя моменты были. Не знаю, почему так получилось, главное, что мы выиграли.

— «Салават Юлаев» занимает первое место в Восточной конференции, это важно для команды?

— Я думаю, что это не самое важное. Самое важное — это играть правильно, готовиться к плей-офф, потому что все самые важные игры будут весной. Это, знаете, такой дополнительный приятный бонус.

— Оба матча в этом сезоне против «Северстали» выиграли с одинаковым счетом.

— Я думаю, что большая заслуга Сашки Самонова в этом, потому что он много выручал, два «сухарика» он с «Северсталью» сделал, поэтому большая его заслуга. В остальном, я думаю, что это просто совпадение, что такой же счет и такие же цифры получились.

— Как Вам новогодние джерси?

— Очень хорошие, нам очень понравились, хорошая акция, надеюсь, что таких акций будет побольше.

— Новогоднее настроение уже есть?

— У нас еще один матч впереди, поэтому не расслабляемся, после этого матча уже будет новогоднее настроение, сейчас только рабочая атмосфера.

«Салават Юлаев» (54 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место Восточной конференции КХЛ.

София Митченкова