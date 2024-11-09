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Сегодня, 13:12

Аймурзин — о 973 болельщиках на матче с «Куньлунем» в Мытищах: «Люди хотят посмотреть на грандов лиги»

Алина Савинова
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин сравнил посещаемость матчей на домашней арене «Куньлуня» во время игры с его командой и СКА.

»Приезжают гранды лиги, люди хотят на них посмотреть. К нам, наверное, нет такого интереса. Поэтому у нас мало зрителей. Но я бы не сказал, что «Куньлунь» плохо играет. У них очень интересные матчи, можно приходить и смотреть. Тем более еще и забивные игры, болельщикам такое нравится», — цитирует Аймурзина Legalbet.

8 ноября «Северсталь» на выезде победила «Куньлунь» со счетом 4:3 в матче FONBET Чемпионата КХЛ. На игре присутствовало 973 болельщика, в то время как на матчи китайской команды и СКА в Мытищах приходят примерно 2000 зрителей.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА

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