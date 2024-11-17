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Сегодня, 13:36

Аймурзин — об информации про интерес «Эдмонтона»: «Стараюсь не обращать на это внимания»

Алина Савинова
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Форвард «Северстали» Данил Аймурзин ответил на вопрос о том, как повлиял интерес «Эдмонтона» на его игру в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Не знаю, сам увидел в телеграме. Стараюсь не обращать на это внимания. Идет сезон, и внешние факторы не должны влиять на игрока. Просто выходишь и играешь», — цитирует нападающего Legalbet.

Аймурзин выступает за «Северсталь» с 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до конца этого сезона.

В FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 22-летний форвард забросил 12 шайб и сделал восемь результативных передач.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Эдмонтон Ойлерз

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