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Сегодня, 21:39

Форвард «Северстали» Гуслистов может продолжить карьеру в системе «Каролины»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Никита Гуслистов.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Северстали» Никита Гуслистов может продолжить карьеру в системе «Каролины».

Контракт 21-летнего игрока с череповецким клубом истекает 30 апреля, игрок станет ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2023/24 Гуслистов отыграл 30 матчей за «Северсталь», отличившись одной результативной передачей. Всего в КХЛ он провел 163 встречи, набрав 41 (17+24) очко.

В 2021 году российский хоккеист был выбран «Каролиной» в 7-м раунде драфта НХЛ под общим 209-м номером.

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ХК Каролина Харрикейнз
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