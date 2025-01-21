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Сегодня, 22:05

Ильин: «У «Северстали» весь сезон идет волнами. Надеюсь, к плей-офф наберем ход»

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Форвард «Северстали» Михаил Ильин высказался о результатах команды в этом сезоне КХЛ.

— С начала года «Северсталь» чередует победы и поражения. Что вообще происходит?

— Внутри команды все хорошо, мы все хотим побеждать. У нас весь сезон идет волнами. Не знаю почему. Но все стараются, бьются, равнодушных нет. Надеюсь, к плей-офф наберем ход, — сказал нападающий «ВсеПроСпорт».

— Может ли молодость вашей команды сказываться? Не хватает опыта.

— Молодая команда, только если в плане возраста, а так у всех есть опыт. Много, кто играл в плей-офф. Есть возрастные ребята.

«Северсталь» (59 очков) занимает на четвертую строчку на «Западе» после 47 матчей.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Северсталь
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