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21 января, 21:00

Форвард «Северстали» Ильин о том, как забросил самую быструю шайбу сезона: «У нас был план»

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Форвард «Северстали» Михаил Ильин рассказал, как стал автором самого быстрого гола в этом сезоне в КХЛ.

— Вы автор самого быстрого гола в сезоне КХЛ — забили на 7-й секунде «Куньлуню» в ноябре. Как так получилось?

— У нас был план, что делать после вбрасывания. У нас, наверное, первый раз сразу все получилось. Потом еще в третьем периоде такой же гол забили, — сказал Ильин «ВсеПроСпорт».

— Свой первый гол в КХЛ помните?

— Тоже спонтанно все получилось. Как говорится, ничего не предвещало беды. Шайба была у соперника, их защитник замешкался, отдал пас нашему нападающему, шайбу за ворота закинули, Абросимов отдал мне на пятачок, и я забил. Бросил, можно сказать, с закрытыми глазами.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Северсталь
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