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Сегодня, 04:12

Ильин: «Барберио много чего делает для восстановления, у него есть чему поучиться»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал о том, как восстанавливается после матчей.

«Может быть, в силу возраста организм быстрее восстанавливается, но я тоже не так много что делаю. На массаж хожу раз в год. Мое восстановление — поспать и поесть. Алексей Кручинин и Марк Барберио намного больше времени уделяют восстановлению. Они много ходят на массажи, пьют много витаминов. Марк так вообще очень много чего делает, всего не перечислить. Он всю свою форму делает легкой, убирает лишнюю защиту, которая ему не нужна. В зале он много работает. У него есть чему поучиться», — приводит слова Ильина «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 44 матча в КХЛ и набрал 23 (4+19) очка.

Источник: ВсеПроСпорт
Марк Барберио
КХЛ
ХК Северсталь
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