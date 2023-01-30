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Сегодня, 15:26

Форвард «Северстали» Рожков — о голах в пустые ворота: «В этом есть риски, но иногда они оправданны»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Форвард «Северстали» Никита Рожков в интервью «СЭ» прокомментировал две заброшенные шайбы в матче с ЦСКА (4:1). Оба гола нападающий забил в пустые ворота.

— Вы отрабатывает броски по пустым воротам?

— Нет, конечно. Все дело случая. Повезло, что в конце вышли с пустыми воротами, ребята хорошо отдали пас. Мне оставалось только попасть.

— Броски по пустым воротам — рискованный ход. Можно промахнуться и заработать проброс.

— Согласен, есть риски. Но иногда они оправданны. Мы вели в счете 3:1, была возможность рискнуть. Получилось забить. Счет стал 4:1, спокойнее доиграли матч.

— Насколько важна победа над ЦСКА?

— Конечно, это важный матч и важные очки. Мы сейчас не можем много ошибаться. Каждое очко — на вес золота. Стараемся побеждать в каждом матче. Думаю, все будет хорошо и мы выйдем в плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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