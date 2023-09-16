Сегодня, 09:15
Нападающий «Сибири» Энди Андреофф в интервью «СЭ» рассказал, чувствует ли давление из-за отсутствия очков на старте регулярного чемпионата.
— Изначально Немировски видел вас в разных звеньях с Беком. Готовы оказаться в разных звеньях или считаете, что поймали неплохую химию?
— Тут схожая ситуация, как с Крисом Терри. Мы с Беком узнаем друг друга все лучше и лучше от игры к игре. Мне кажется, что наша «химия» растет.
— Заметил, что Бек частенько оказывается на точке. Как договариваетесь, кто встанет на вбрасывание?
— Это зависит от нашего хвата и сильной стороны. Мне удобнее играть на точке слева, Беку — справа. Тут все просто.
— Пять матчей без очков заставляют нервничать?
— Нет, не чувствую никакого давления. Впереди еще много матчей. Даже если брать первые игры, то они были адаптационными. Да, к КХЛ тяжеловато привыкать, потому что это очень быстрая и техничная лига. Здесь все очень на хорошем уровне. Пока просто идет адаптация к новой системе. Что до быта, то здесь нет никаких проблем — Бек и Мерфи постоянно подсказывают, куда можно сходить покушать и отдохнуть.
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