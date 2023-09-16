Андреофф — о пяти матчах без очков: «Не чувствую никакого давления. Идет адаптация к системе «Сибири»

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф в интервью «СЭ» рассказал, чувствует ли давление из-за отсутствия очков на старте регулярного чемпионата.

— Изначально Немировски видел вас в разных звеньях с Беком. Готовы оказаться в разных звеньях или считаете, что поймали неплохую химию?

— Тут схожая ситуация, как с Крисом Терри. Мы с Беком узнаем друг друга все лучше и лучше от игры к игре. Мне кажется, что наша «химия» растет.

— Заметил, что Бек частенько оказывается на точке. Как договариваетесь, кто встанет на вбрасывание?

— Это зависит от нашего хвата и сильной стороны. Мне удобнее играть на точке слева, Беку — справа. Тут все просто.

— Пять матчей без очков заставляют нервничать?

— Нет, не чувствую никакого давления. Впереди еще много матчей. Даже если брать первые игры, то они были адаптационными. Да, к КХЛ тяжеловато привыкать, потому что это очень быстрая и техничная лига. Здесь все очень на хорошем уровне. Пока просто идет адаптация к новой системе. Что до быта, то здесь нет никаких проблем — Бек и Мерфи постоянно подсказывают, куда можно сходить покушать и отдохнуть.