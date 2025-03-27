Форвард «Сибири» Белоусов — о поражении от «Салавата Юлаева»: «0:7 — неприятно, но в счет серии 0-1»

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов прокомментировал поражение команды от «Салавата Юлаева» (0:7) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Считаю, что неплохо начали, — сказал Белоусов. — В первом периоде была равная игра, во втором наудалялись, пропустили голы, потом было уже тяжело отыграться. Третий период все залетело.

— В конце регулярного чемпионата вы встречались с «Салаватом Юлаевым», какие выводы сделали после того матча и что поменяли?

— Много анализа было на самом деле. Смотрели, разбирали. Я считаю, что сегодня просто много удалялись и в меньшинстве проиграли игру, поэтому такой результат.

— Как будете готовиться к следующему матчу?

— Понятно, что счет 0:7 — неприятный, но счет в серии 0-1, поэтому будем дальше работать, чтобы выиграть следующий матч. Думаю, что нет смысла менять что-то в подготовке. Мы готовимся к каждому сопернику, просто нужно сделать правильные выводы, выходить и на сто процентов выкладываться.

— Какое настроение в команде?

— Нормальное, обычное настроение. Понятно, что 0:7 — кому это нравится? Никому не нравится. Надо сделать правильные выводы, выходить на следующую игру и доказывать.

Следующий матч серии «Салават Юлаев» — «Сибирь» пройдет в Уфе 29 марта.

(София Митченкова)