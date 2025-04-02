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2 апреля, 20:16

Форвард «Сибири» Коротков — о нарушении Панина: «Момент грязноватый»

Екатерина Василевич
Корреспондент
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Нападающий «Сибири» Никита Коротков рассказал о преображении команды в домашних играх серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».

— Как объясняете преображение команды?

— До нас дошло, что мы можем играть в простой хоккей, который нам будет приносить результат. Нам не надо забивать десять голов, мы можем забить один-два и выиграть. Главное хорошо сыграть в средней зоне, в своей зоне спокойно выводить через борт. Не отдавать лишний раз какие-то передачи рискованные.

— Только холодный душ помогает это понять?

— Сложный вопрос, как это можно было осознать. Хорошо, что первая игра такая домашняя получилась. Вчера попытались тоже с ребятами поговорить, видео посмотреть. Что у нас наглядно получается, чтобы все видели.

— Говорят, кто играет жестче, тот проигрывает. Момент с Паниным это показал?

— Этот момент грязноватый, я бы сказал. Человек стоит спиной, ты толкаешь. Но это плей-офф, тут все друг друга будут бить. Надо просто быть готовым возле бортов, аккуратно играть. Не ждать. Если можем бить первыми, то надо бить тогда.

— За счет чего удается сдерживать уфимских лидеров?

— Консервативная игра, все спокойно. Вытянутые клюшки. Не даешь шансов стопроцентных. Спокойно играешь в средней зоне. В скорости не проигрываем.

— Ваш козырь в том, что «Салават» дважды подряд вылетал в первом раунде?

— Не скажу, будет ли это нашим козырем. Каждый год новая команда, новые ребята приходят. Нельзя сравнивать прошлогодние команды. Может быть, где-то игра не пошла в прошлом. Мы на это внимания не обращаем.

Счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятая игра пройдет 4 апреля в Уфе.

Григорий Панин
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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