Форвард «Сибири» Михалев рассказал, какой совет дал ему партнер по команде Бек

Нападающий «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом ценном совете, который он получил в команде КХЛ.

— Какой самый ценный совет и от кого получили за время в команде КХЛ?

— Тэйлор Бек после первого матча сказал мне: «Одна шайба не делает карьеру. Продолжай так же играть в свое удовольствие». Много советов касались действий на льду — что и как надо делать в разных ситуациях.

— Откуда берется ваша уверенность? Вы так ловко один в один разобрались с защитником «Куньлуня» Спроулом!

— Я же не смотрю в протокол перед матчем. Без разницы, против кого играть. Делаю свою работу и выполняю установки тренера. Классно, что получился такой обыгрыш. Сам от себя не ожидал.

— В КХЛ выше скорости, если сравнивать с МХЛ. Помните момент, когда замедлили с решением и вас накрыли или хорошо встретили?

— В матче с «Куньлунем». Мы заигрались в нашей зоне. Шайба отлетела в борт от нашего вратаря. Надо было вывести ее из зоны. Начал выкидывать и повернулся лицом к борту. Даже не знаю, кто был сзади. Меня толкнули, и я через стекло увидел всех зрителей. Это самый запоминающийся хит. Как приехал на скамейку, Сережа Дубакин сказал, чтобы я играл аккуратнее, ставил плечо к борту и не подставлялся.

Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 встречи и набрал 21 (13+8) очко.