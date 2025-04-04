Форвард СКА Акользин — об отмененных шайбах: «Нас это только мотивирует»

Нападающий СКА Павел Акользин прокомментировал ситуации с отменами шайб в серии плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

— Как вам матч?

— Шикарный матч. Болельщикам понравилось, нам тоже. Проигрывали, обидные шайбы пропускали, но в целом результат за нами.

— Как не опускаются руки, когда голы отменяют?

— Видимо они посмотрели. Значит, что было вне игры и гол не засчитали. Как говорится, их правда. Хорошо, что не остановились и довели матч до логического завершения.

— Это давит на вас? Или мотивирует?

— Это наоборот мотивирует, чтобы забросить шайбы и всплеск эмоций идет. Пытаешься еще забить, поэтому подавленного настроения нет.

«Динамо» ведет в серии против СКА — 3-2. Шестой матч между командами пройдет в Санкт-Петербурге 6 апреля.