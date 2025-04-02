Форвард СКА Акользин: «Один толчок и соперник сразу валится на лед. Это не по-мужски»

Нападающий СКА Павел Акользин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (4:5 ОТ) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«У нас были моменты, чтобы забить, но так сложилась судьба-злодейка, что мы пропустили. Не забили и не забили. Надо уже не думать об этом.

Отмененный гол в овертайме? Если шайба пересекла ленточку, то [гол], наверное, был. А все остальное уже на усмотрение судей. Не нам решать.

Эмоции? Там и соперник где-то провоцировал. Нам не надо было отвечать на их провокации. Конечно, некрасиво. Один толчок — и они сразу валятся на лед. Это вообще некрасиво, это не по-мужски. Хоккей — мужской вид спорта. Когда тебя так толкают, и ты прям падаешь, как будто тебя скосили, — это некрасиво», — сказал форвард.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет 4 апреля в Москве. Команда Алексея Кудашова в случае победы выйдет в 1/4 финала плей-офф КХЛ.