Нападающий СКА Алистров: «Пожелание команде на 2025-й год? Кубок Гагарина»

Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал «СЭ» победу своей команды над ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ (6:3).

— У нас была уверенная игра. Мы чувствовали, что мы выиграем, просто пропустили шайбы. Да, такое бывает — это хоккей. Самое главное, что выиграли.

— Чувствовался ли мандраж у ЦСКА в силу их 11-матчевой победной серии?

— Нет, такого не казалось. Соперник был настроен на победу, но мы были настроены больше.

— Это было первое армейское дерби на «СКА Арене». Что можешь сказать по антуражу?

— Да, болельщиков было очень много. Спасибо им большое, чувствовалась атмосфера. Наши болельщики сегодня были как шестой игрок. Надеюсь, так и будет дальше.

— Как встретил Новый год?

— С семьей.

— Что пожелаешь команде и болельщикам на 2025-й?

— Болельщикам — здоровья, любви, побольше хороших, радостных моментов. Нашей команде — побольше побед. Ну и Кубок Гагарина, — сказал Алистров «СЭ».

После 40 игр регулярного чемпионата у СКА — 52 очка и 4-е место на «Западе». У ЦСКА — 57 очков и 2-е место.