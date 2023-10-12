Форвард СКА Алистров — о поражении от «Локомотива»: «Мы недостаточно угрожали воротам соперника»

Нападающий СКА Владимир Алистров назвал причины поражения команды в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

«Психологически мы были готовы к матчу. И мы также были готовы к тому, что «Локомотив» — сильная команда, лидер нашей конференции и то, что с ними всегда непросто играть. Но мы недостаточно бросали, недостаточно угрожали воротам соперника. А так, в целом нормально играли. Мы искали разные способы угрозы воротам: игра велась и через центр, а если где-то не получалось — старались бросать наши защитники, но где-то шайба не доходила», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алистрова.

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах. 13 октября команда из Санкт-Петербурга сыграет против минского «Динамо».