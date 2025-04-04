Форвард СКА Бардаков поделился эмоциями после победы над московским «Динамо»

Форвард СКА Захар Бардаков поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.

«Волнение в овертайме? Мы не первый день в этом бизнесе, так сказать. Чего волноваться? Одну шайбу надо забить — либо они, либо мы. Нам особо терять было нечего. Если бы мы проиграли, то мы бы вылетели. Поэтому не сказать, что я не волновался, но я больше верил, чем волновался. Поэтому была такая чуйка, что мы должны были забрать, где-то переломить ход овертайма.

Много овертаймов? Да ничего, мы весь сезон играли. Нам сейчас только вообще в удовольствие. Наоборот, нравится в овертайме играть. Для болельщиков, конечно, долговато. Я бы, наверное, наши матчи вообще переносил бы на час дня, чтобы пораньше было, потому что, походу, мы сейчас каждый матч будем играть в овертайме», — сказал Бардаков.

Это была пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина. Несмотря на победу СКА, «Динамо» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.