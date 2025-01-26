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Сегодня, 13:40

Форвард СКА Бардаков считает, что команде не хватает уверенности

Владислав Маслов
Корреспондент
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Форвард СКА Захар Бардаков поделился эмоциями после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

В этой игре Бардаков отдал результативную передачу и заработал свое 29-е очко (14+15) в сезоне.

«Вратари обеих команд сегодня молодцы. Получилась очень хорошая и быстрая игра с открытым хоккеем. Просто сегодня мы оказались более удачливыми и забросили на одну шайбу больше, поэтому и выиграли.

Мы более строго были настроены на сегодняшний третий период, чем в матче с «Динамо». Понимали, что ведем в счете, поэтому было необходимо его удержать и где-то сыграть проще. В первом периоде с обеих сторон было много моментов, но реализовать их помешал ряд факторов. Да, у нас не получилось забросить в первом периоде, но зато во втором шайбы просто посыпались!

В чем нужно прибавить? Думаю, что нужно быть более уверенными в своих действиях на льду. На мой взгляд, в последних трех матчах с хорошими соперниками мы показываем тот хоккей, который кардинально отличается от того, который был во время нашей серии поражений. Мы понимаем, что с такой игрой способны побеждать, поэтому будем цепляться за неё, больше разговаривать друг с другом и впоследствии давать хорошие результаты», — цитирует игрока Metaratings.ru.

На счету 23-летнего Бардакова 29 очков (14+15) в текущем сезоне.

СКА после 48 матчей набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
ХК СКА
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