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4 апреля, 22:56

Форвард СКА Дедунов прокомментировал результат матча против московского «Динамо»

Алексей Михайлов
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Форвард СКА Павел Дедунов прокомментировал результат матча против московского «Динамо» (4:3 ОТ.)

«Шикарный матч. Мне кажется, болельщикам понравилось. Нам тоже. Было все — и проигрывали, и обидные шайбы пропускали. Но в целом результат за нами.

Была задача перевести серию в Питер. Мы на сегодняшний день все справились. Я думаю, будет очень интересный матч, потому что поддержка сумасшедшая. Билеты, я думаю, там уже скоро продадут», — сказал Дедунов.

Это была пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина. Несмотря на победу СКА, «Динамо» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.

Павел Дедунов
Хоккей
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ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Кубок Гагарина
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