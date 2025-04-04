Форвард СКА Дедунов прокомментировал результат матча против московского «Динамо»

Форвард СКА Павел Дедунов прокомментировал результат матча против московского «Динамо» (4:3 ОТ.)

«Шикарный матч. Мне кажется, болельщикам понравилось. Нам тоже. Было все — и проигрывали, и обидные шайбы пропускали. Но в целом результат за нами.

Была задача перевести серию в Питер. Мы на сегодняшний день все справились. Я думаю, будет очень интересный матч, потому что поддержка сумасшедшая. Билеты, я думаю, там уже скоро продадут», — сказал Дедунов.

Это была пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина. Несмотря на победу СКА, «Динамо» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.