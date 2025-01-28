Демидов вошел в четверку самых молодых авторов хет-трика в КХЛ

Сегодня, 23:02
Нападающий СКА Иван Демидов забросил три шайбы в матче с «Витязем» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.
Форвард в возрасте 19 лет 49 дней вошел в четверку самых молодых авторов хет-трика в КХЛ. Лидирует Эли Толванен, который в 2017 году забросил три шайбы в матче «Йокерита» против минского «Динамо», в возрасте 18 лет 123 дней.
Cамые молодые авторы хет-триков в истории КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
23.08.2017
|
Эли Толванен
|
Йокерит
|
Динамо Мн (г) — 6:1
|
18 лет 123 дня
|
25.09.2017
|
Эли Толванен
|
Йокерит
|
Витязь (д) — 5:2
|
18 лет 156 дней
|
21.01.2021
|
Никита Гуслистов
|
Северсталь
|
Автомобилист (г) — 6:3
|
18 лет 236 дней
|
30.10.2010
|
Максим Кицын
|
Металлург Нк
|
Атланта (д) — 3:0
|
18 лет 311 дней
|
28.01.2025
|
Иван Демидов
|
СКА
|
Витязь (д) — 4:1
|
19 лет 49 дней
|
25.09.2016
|
Кирилл Капризов
|
Салават Юлаев
|
Медвешчак (д) — 4:5 Б
|
19 лет 152 дня
|
10.10.2011
|
Владимир Тарасенко
|
Сибирь
|
Салават Юлаев (д) — 6:3
|
19 лет 302 дня
|
08.12.2011
|
Владимир Тарасенко
|
Сибирь
|
Барыс (д) — 4:3 ОТ
|
19 лет 361 день
Демидов в этом сезоне провел 48 матчей в КХЛ и набрал 40 (19+21) очков.