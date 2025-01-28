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Сегодня, 23:02

Демидов вошел в четверку самых молодых авторов хет-трика в КХЛ

Руслан Минаев
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Нападающий СКА Иван Демидов забросил три шайбы в матче с «Витязем» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Форвард в возрасте 19 лет 49 дней вошел в четверку самых молодых авторов хет-трика в КХЛ. Лидирует Эли Толванен, который в 2017 году забросил три шайбы в матче «Йокерита» против минского «Динамо», в возрасте 18 лет 123 дней.

Cамые молодые авторы хет-триков в истории КХЛ

Дата

Игрок

Команда

Матч

Возраст

23.08.2017

Эли Толванен

Йокерит

Динамо Мн (г) — 6:1

18 лет 123 дня

25.09.2017

Эли Толванен

Йокерит

Витязь (д) — 5:2

18 лет 156 дней

21.01.2021

Никита Гуслистов

Северсталь

Автомобилист (г) — 6:3

18 лет 236 дней

30.10.2010

Максим Кицын

Металлург Нк

Атланта (д) — 3:0

18 лет 311 дней

28.01.2025

Иван Демидов

СКА

Витязь (д) — 4:1

19 лет 49 дней

25.09.2016

Кирилл Капризов

Салават Юлаев

Медвешчак (д) — 4:5 Б

19 лет 152 дня

10.10.2011

Владимир Тарасенко

Сибирь

Салават Юлаев (д) — 6:3

19 лет 302 дня

08.12.2011

Владимир Тарасенко

Сибирь

Барыс (д) — 4:3 ОТ

19 лет 361 день

Демидов в этом сезоне провел 48 матчей в КХЛ и набрал 40 (19+21) очков.

Иван Демидов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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