Демидов вошел в четверку самых молодых авторов хет-трика в КХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов забросил три шайбы в матче с «Витязем» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Форвард в возрасте 19 лет 49 дней вошел в четверку самых молодых авторов хет-трика в КХЛ. Лидирует Эли Толванен, который в 2017 году забросил три шайбы в матче «Йокерита» против минского «Динамо», в возрасте 18 лет 123 дней.

Cамые молодые авторы хет-триков в истории КХЛ