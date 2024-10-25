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25 октября, 23:40

Кузнецов — о поведении фанатов «Спартака»: «Я кайфую от хоккея, мне нравится, даже если трибуны кричат что-то против»

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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Москве.

— Мне кажется, начало было шикарное, да и игра была хорошей. Я не играл никогда на «Мегаспорте», приятная атмосфера здесь, хотелось бы, чтобы так было на каждой арене.

— Шикарное начало, когда вас Порядин спровоцировал?

— Бывает, что иногда нужно парочку пропустить, чтобы потом разогнаться. Для меня каждая игра хорошая.

— Когда сидели в штрафном боксе, другие мысли наверное были? Было ощущение, что сильно накосячили?

— Я вообще там не накосячил. Вы же не слепой.

— У вас было какое-то недопонимание с судьей?

— Огромное уважение судье, мы с ним пообщались потом, но я не буду говорить, что он сказал. То, о чем мы пообщались и как он повел себя, — заслуживает большого уважения. Хотелось бы, чтобы между хоккеистами и судьями всегда был хороший контакт. Судьи тоже люди и они тоже ошибаются, как и мы, хоккеисты. Но почему-то когда хоккеисты ошибаются, судьи нас в прессе не чехвостят, а у спортсменов бывает наоборот.

— После вашего гола партнеры показывали неприличные жесты.

— Кому?

— Трибунам.

— Кто показывал? Ваня Демидов? Я ему сейчас оторву...

— Сергей Плотников.

— Серега-то? Сереге можно.

— Вы после своего гола также поаплодировали.

— Ну потому что я кайфую от хоккея, мне нравится, даже если трибуны кричат что-то против. Я ходил на «Зенит» недавно тоже только из-за виража.

— Ваш главный тренер не согласен.

— Я имею ввиду то, когда они болеют за «Спартак». Конечно не хотелось слышать матершинные слова, но я вообще без мата не умею разговаривать.

— В Америке такая же атмосфера в НХЛ?

— А вы были в Америке?

— Нет.

— Ну съездите один раз, посмотрите. Там противоположность полная. Завидую Ване Демидову, потому что он не понимает даже куда поедет. Ты играешь в тишине, потому что у зрителей телефон на беззвучном стоит, уважение проявляется как в театре. Каждый болельщик понимает в хоккее настолько, что если ты тачку возишь, то он сразу это видит, а если делаешь передачу, то тебе хлопают и ценят не только за голы. Каждая арена в НХЛ по разному реагирует на моменты, в Мытищах я вот чуть не уснул.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во&nbsp;время матча со &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Москве 25&nbsp;октября 2024 года. «Всю игру они орут матом, а дети сидят на трибунах. Кто это допустил?» Ротенберг наехал на болельщиков после победы над «Спартаком»

СКА одержал шестую победу подряд и с 29 очками занимает второе место в Западной конференции, «Спартак» (25)расположился строчкой ниже. Для команды Алексея Жамнова это поражение стало третьим в последних пяти играх.

Анна Бирюкова

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)

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