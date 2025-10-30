Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

30 октября, 01:00

Хайруллин: «Победы придадут уверенности, и я снова начну забивать»

Нападающий СКА Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Хороший матч, здорово сыграли в атаке, создали много моментов и получали удовольствие от игры. Последний пропущенный гол был ненужным, но в целом мы контролировали игру. Сегодня на трибунах было много детей, и это очень позитивно. Думаю, они рады этому, и мы играем в том числе и для них. Дарить детям эмоции — это здорово.

— Как повлияла на команду крупная победа в прошлом матче? Добавилось уверенности?

— Безусловно, побеждать всегда приятно. Давно не было побед, поэтому мы немного обрели уверенность. Но в принципе мы уже забыли эту игру, сегодня был новый матч, и самое главное, что мы победили. Сейчас у нас впереди сложнейшие игры, поэтому нужно думать о следующем матче. Каждая игра будет напряженной, и нужно быть к этому готовым.

— Сегодня в составе отсутствовал ваш постоянный партнер Зыков. Как изменилась игра без него?

— Мы профессионалы и должны уметь подстраиваться под любого партнера. Конечно, желаю Валентину скорейшего выздоровления, мы ждем его возвращения в команду.

— В недавнем интервью вы говорили, что у «СКА продолжается безголевая болезнь, ее нужно стойко преодолеть, чтобы стать сильнее». Что помогло вылечить эту болезнь?

— Витамин C, наверное. И усердная работа на тренировках: разбираем моменты, вносим небольшие коррективы. Например, стали больше бросать из-под ворот. Думаю, это тоже один из залогов успеха.

— А что поможет вылечить вашу «безголовую болезнь»? Есть переживания на этот счет?

— Конечно, переживания есть, ведь я привык забивать, и голы для меня очень важны. Но я не отчаиваюсь, продолжаю работать, стараюсь играть на партнеров, создавать моменты для них. Главное, что они забивают, и это тоже ценно. К тому же мы выиграли и прошлую игру, и сегодняшнюю, движемся шаг за шагом к цели. Я уверен, победы придадут мне уверенности и я снова начну забивать.

В сезоне-2025/26 Хайруллин набрал 16 (1+15) очков в 19 матчах. Безголевая серия форварда длится 16 встреч.

(Екатерина Смирнова)

Telegram Дзен Max
Читайте также
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя