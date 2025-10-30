Хайруллин: «Победы придадут уверенности, и я снова начну забивать»

Нападающий СКА Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Хороший матч, здорово сыграли в атаке, создали много моментов и получали удовольствие от игры. Последний пропущенный гол был ненужным, но в целом мы контролировали игру. Сегодня на трибунах было много детей, и это очень позитивно. Думаю, они рады этому, и мы играем в том числе и для них. Дарить детям эмоции — это здорово.

— Как повлияла на команду крупная победа в прошлом матче? Добавилось уверенности?

— Безусловно, побеждать всегда приятно. Давно не было побед, поэтому мы немного обрели уверенность. Но в принципе мы уже забыли эту игру, сегодня был новый матч, и самое главное, что мы победили. Сейчас у нас впереди сложнейшие игры, поэтому нужно думать о следующем матче. Каждая игра будет напряженной, и нужно быть к этому готовым.

— Сегодня в составе отсутствовал ваш постоянный партнер Зыков. Как изменилась игра без него?

— Мы профессионалы и должны уметь подстраиваться под любого партнера. Конечно, желаю Валентину скорейшего выздоровления, мы ждем его возвращения в команду.

— В недавнем интервью вы говорили, что у «СКА продолжается безголевая болезнь, ее нужно стойко преодолеть, чтобы стать сильнее». Что помогло вылечить эту болезнь?

— Витамин C, наверное. И усердная работа на тренировках: разбираем моменты, вносим небольшие коррективы. Например, стали больше бросать из-под ворот. Думаю, это тоже один из залогов успеха.

— А что поможет вылечить вашу «безголовую болезнь»? Есть переживания на этот счет?

— Конечно, переживания есть, ведь я привык забивать, и голы для меня очень важны. Но я не отчаиваюсь, продолжаю работать, стараюсь играть на партнеров, создавать моменты для них. Главное, что они забивают, и это тоже ценно. К тому же мы выиграли и прошлую игру, и сегодняшнюю, движемся шаг за шагом к цели. Я уверен, победы придадут мне уверенности и я снова начну забивать.

В сезоне-2025/26 Хайруллин набрал 16 (1+15) очков в 19 матчах. Безголевая серия форварда длится 16 встреч.

(Екатерина Смирнова)