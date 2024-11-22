Форвард СКА Хайруллин: «Хочется выигрывать каждый матч»

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал победу над «Торпедо» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Первый период был идеальным. Во втором периоде ожидаемо «Торпедо» пошло отыгрываться, натиск у них был. Но мы хорошо выстояли, уверенно. В третьем периоде довели дело до конца», — цитирует Хайруллина «ВсеПроСпорт».

«Хочется всегда быть выше, выигрывать каждый матч. Мы стремимся к этому. Мы все-таки профессионалы, играем для болельщиков. Болельщикам всегда нравятся победы. Будем стараться подниматься по таблице и стремиться к первому месту», — добавил хоккеист.

СКА набрал 39 очков в 30 матчах и вышел на 3-е место в турнирной таблице «Запада». «Торпедо» с 31 баллом после 29 встреч идет на 8-й позиции.