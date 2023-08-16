Форвард СКА Хайруллин — о бизнесе: «В будущем я бы хотел открыть свою баню»

Нападающий петербуржских армейцев Марат Хайруллин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, куда планирует вложить заработанные от игры в хоккей средства.

— Ты не тратишь лишние деньги на какие-то ненужные вещи, хотя у тебя есть возможность их покупать. Ты всегда был таким?

— Раньше я не получал таких больших денег, поэтому не могу сказать. А так я изначально у ребят спрашивал, куда они вкладывают деньги, сам тоже стараюсь что-то изучать. Я никогда не был транжирой и всегда понимал, что нужно откладывать что-то на будущее, потому что после окончания карьеры ты уже не будешь столько получать. Поэтому нужно вкладывать куда-то деньги, чтобы иметь пассивный доход. Недавно получил образование. Понятно, что сейчас я не буду тренером, но в будущем может пригодиться, тем более у меня есть еще два образования. После хоккея нужно будет чем-то заниматься, потому что будет скучно постоянно сидеть дома.

— Есть у тебя какие-то брендовые вещи?

— Есть, но я не фанат этого. Считаю, что можно и без брендовых вещей хорошо одеваться.

— Что для тебя значат деньги?

— Это хорошая возможность не быть от кого-то зависимым. Приятно, когда ты можешь себе позволить купить что-то. Деньги — это такая вещь, сегодня они есть, а завтра их уже нет, поэтому я стараюсь к ним относиться с умом. Потратить их можно очень легко и быстро, но зарабатываются они тяжелым трудом.

— Как ты относишься к тому, что зарплаты хоккеистов открыты общественности?

— Отношусь спокойно. Думаю, что болельщикам интересно смотреть на эту информацию.

— Чем бы ты хотел заниматься после окончания карьеры? Что тебе интересно, кроме хоккея?

— Возможно, в будущем я бы хотел открыть свою баню. У меня уже есть определенные знания и опыт, потому что я стараюсь в каждом городе ходить в баню. А так, конечно, хотелось бы заниматься чем-то связанным с хоккеем, я ведь столько лет провел в нем. Возможно, менеджером или скаутом, пока еще не думал. На данный момент хочется играть в хоккей и получать удовольствие.