Форвард СКА Хуснутдинов перешел в «Сочи» в обмен на Рендулича

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий команды Марат Хуснутдинов перешел в «Сочи».

Как ранее стало известно «СЭ», в обратном направлении проследовал хорватский форвард Борна Рендулич.

«Хочу поблагодарить Марата Хуснутдинова за игру в нашей команде. Мы многое прошли, в СКА он дорос до сборной России, выиграл медали, Кубок Континента. На протяжении нескольких сезонов Марат был важным игроком нашей основы. Иногда он даже выводил ребят на матчи в качестве капитана. Уверен, что у него огромный потенциал. В текущей ситуации лучшим выходом будет переход в «Сочи», где наш молодой Д'Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал. Это наше совместное решение. В обмен мы получаем Борну Рендулича — очень опытного хоккеиста, который играл в НХЛ и АХЛ, был во многих сильных европейских чемпионатах, является иконой хоккея в родной Хорватии», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

21-летний Хуснутдинов в этом сезоне провел 6 матчей за СКА в КХЛ, не набрав очков. На счету 31-летнего Рендулича 15 (9+6) очков в 15 играх за сочинскую команду.

Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков за 15 матчей. «Сочи» идет на 5-й позиции (21 очко в 16 встречах).