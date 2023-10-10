Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:17

Форвард СКА Хуснутдинов перешел в «Сочи» в обмен на Рендулича

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий команды Марат Хуснутдинов перешел в «Сочи».

Как ранее стало известно «СЭ», в обратном направлении проследовал хорватский форвард Борна Рендулич.

«Хочу поблагодарить Марата Хуснутдинова за игру в нашей команде. Мы многое прошли, в СКА он дорос до сборной России, выиграл медали, Кубок Континента. На протяжении нескольких сезонов Марат был важным игроком нашей основы. Иногда он даже выводил ребят на матчи в качестве капитана. Уверен, что у него огромный потенциал. В текущей ситуации лучшим выходом будет переход в «Сочи», где наш молодой Д'Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь свой потенциал. Это наше совместное решение. В обмен мы получаем Борну Рендулича — очень опытного хоккеиста, который играл в НХЛ и АХЛ, был во многих сильных европейских чемпионатах, является иконой хоккея в родной Хорватии», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

21-летний Хуснутдинов в этом сезоне провел 6 матчей за СКА в КХЛ, не набрав очков. На счету 31-летнего Рендулича 15 (9+6) очков в 15 играх за сочинскую команду.

Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков за 15 матчей. «Сочи» идет на 5-й позиции (21 очко в 16 встречах).

Источник: https://t.me/rotenberg81/2380
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
Роман Ротенберг
12
Обсудить
Читайте также
Костомаров заявил, что не планирует серьезно заниматься разными видами спорта
15-летний россиянин Кирилл Куцков выиграл чемпионат мира по картингу
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Стало известно имя первого погибшего в ходе событий в Израиле россиянина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лада» на выезде уступила «Амуру» и потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ

«Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом»