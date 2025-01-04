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Сегодня, 12:55

Форвард СКА Короткий прокомментировал победу над ЦСКА

Камила Абдурахманова
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Нападающий СКА Матвей Короткий прокомментировал победу над ЦСКА (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Матч с ЦСКА чем-то был похож на игру в Москве, только в обратную сторону. Тогда вы чуть было не спаслись от поражения, проигрывая 0:5. Сегодня ЦСКА проигрывал 0:4, мог тоже уйти от поражения. Какие у вас впечатления от матча?

— Играли две сильные команды, мастеровитые, техничные. Никто не хотел уступать с самых первых секунд. Мы реализовали свои моменты, забили сразу, повели в счете и инициативу забрали. Да, в третьем периоде не хватило где-то концентрации, но ничего, мы собрались и довели игру до победы.

— Был ли какой-то испуг после того, как ЦСКА отыграл три шайбы, счет стал 4:3? Не боялись, что растеряете все преимущество?

— Наша команда никогда не боится. Мы всегда играем только на победу, и нет смысла бояться, потому что мы сильная команда, мы сильнее, чем команда противника, и поэтому мы не боялись, — сказал Короткий «ВсеПроСпорт».

После 40 игр регулярного чемпионата у СКА — 52 очка и 4-е место на «Западе». У ЦСКА — 57 очков и 2-е место.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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