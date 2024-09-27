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Сегодня, 20:04

Форвард СКА Кузнецов покинул лед в ходе первого периода матча с «Северсталью»

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Нападающий СКА Евгений Кузнецов ушел в подтрибунное помещение в ходе первого периода матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Северсталью».

В одном из игровых эпизодов нападающий схватился за руку после того, как почувствовал боль в руке. До конца первого периода Кузнецов больше не появлялся на льду.

Кузнецов перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний хоккеист провел восемь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА

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