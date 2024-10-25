Форвард СКА Кузнецов рассказал, как ему удалось быстро восстановиться после травмы

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, как ему удалось быстро восстановиться после травмы, полученной в матче против «Северстали» (8:5) 28 сентября.

Ранее главный тренер питерцев Роман Ротенберг сообщал, что 32-летний хоккеист выбыл из строя на два месяца, однако игрок вновь вышел на лед уже 10 октября.

«Когда получаешь травму, смотреть хоккей не можешь. Поэтому старался как можно скорее выйти играть», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 15 матчей в регулярном чемпионате, забросил 4 шайбы и отдал 11 результативных передач.