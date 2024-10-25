Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:34

Форвард СКА Кузнецов рассказал, как ему удалось быстро восстановиться после травмы

Telegram Дзен

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, как ему удалось быстро восстановиться после травмы, полученной в матче против «Северстали» (8:5) 28 сентября.

Ранее главный тренер питерцев Роман Ротенберг сообщал, что 32-летний хоккеист выбыл из строя на два месяца, однако игрок вновь вышел на лед уже 10 октября.

«Когда получаешь травму, смотреть хоккей не можешь. Поэтому старался как можно скорее выйти играть», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 15 матчей в регулярном чемпионате, забросил 4 шайбы и отдал 11 результативных передач.

Источник: ТАСС
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Голкипер «Флориды» Бобровский одержал 400 побед за карьеру в НХЛ
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Сегодня
Вчера
Неделя