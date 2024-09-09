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Сегодня, 21:03

Форвард СКА Кузнецов вступился за вратаря и устроил потасовку в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов устроил потасовку в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Встреча проходит в Ярославле. В концовке второго периода форвард «Локомотива» Степан Никулин бросил соперника на вратаря питерской команды Артемия Плешкова, и голкипер получил травму. Кузнецов решил заступиться за своего одноклубника и начал драку, за что вместе с Никитой Зайцевым (СКА) и Георгием Ивановым («Локомотив») был наказан малым штрафом.

32-летний Кузнецов присоединился к СКА в конце июля, подписав с командой из Санкт-Петербурга четырехлетнего контракт.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА

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