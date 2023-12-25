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25 декабря, 22:55

Брендан Лайпсик: «Должен был вернуться еще месяц назад, но получил еще одну травму»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий СКА Брендан Лайпсик подвел итоги матча с «Динамо» (3:2) и рассказал о своём самочувствии после возвращения.

— Плотная игра, пропустили несколько шайб в конце. В принципе, мы хорошо провели матч, отталкиваясь от своей игры. У меня сегодня был первый матч после 12-недельного перерыва. Счастлив наконец-то вернуться.

— Как себя чувствуете, полностью восстановились?

— Да. У меня было несколько травм, восстановился от одной, потом снова получил травму. Должен был вернуться еще месяц назад. Сейчас чувствую себя полностью здоровым и готов играть оставшуюся часть сезона перед плей-офф.

В сезоне-2023/24 Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах за СКА.

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