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Сегодня, 17:34

Серебряков — о победной серии СКА: «Мы многое переработали, стали строже относиться к себе»

Алина Савинова
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Вратарь СКА Никита Серебряков поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (5:3).

«Эмоции отличные. Обыграли конкурента — можно сказать, игра была за четыре очка. Матч был тяжелым, но самое главное, что выиграли. В «Динамо» собраны мастера высокого уровня, системная команда. У нас было много меньшинства — в эти моменты мы немножко отдавали игру. Но ребята все равно красавцы, кто играл в меньшинстве — мы много чего не дали сделать «Динамо». Заслуженная победа», — приводит «Спорт День за Днем» слова Серебрякова.

Также он прокомментировал победную серию команды из девяти матчей подряд.

«Мы сделали многое для такое серии, через многое прошли, переработали, где-то что-то подправили. Самое главное — начали играть в ту игру, которую нам прививают, начали строже играть в обороне, стали строже относиться к себе, если можно так сказать. За счет коллектива и командной игры, я считаю, мы показываем хорошую игру», — добавил хоккеист.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками после 35 игр. 1 декабря СКА на своем льду примет «Витязь».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/serebryakov-o-pobednoy-serii-ska-my-stali-strozhe-otnositsya-k-sebe
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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