Форвард СКА Толчинский: «Мы все хотим выиграть, это видно. Может быть, из-за большого желания торопимся»

Нападающий СКА Сергей Толчинский поделился мнением о причинах поражения команды от «Сибири» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (1:2).

«Жалко, что проиграли, но ничего страшного. Поражения делают сильнее. Все равно была неплохая игра. Хорошо, что создали очень много моментов, осталось только добавить в реализации, но это придет. Нужно продолжать работать. Может быть, не хватает немного хладнокровия. Безразличных нет — мы все хотим выиграть, это видно. У нас отличная команда, отличный подбор игроков, отличный коллектив. Все хотят побеждать. Может быть, из-за большого желания торопимся. Нужно это отпустить и выходить с чуть более холодной головой. Так не может продолжаться — когда-то шайба залетит», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Толчинского.

СКА потерпел пятое поражение подряд и занимает предпоследнее, 10-е, место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 4 очка. 20 сентября клуб из Санкт-Петербурга дома сыграет против «Северстали».