Форвард СКА Зыков: «Каждый матч для нас важный, отдаемся, стараемся»

Сегодня, 20:51
Нападающий СКА Валентин Зыков ответил на вопросы после победы над «Локомотивом» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.
— СКА после серии неудач обыграл лидера чемпионата. Как все случилось?
— Настраивались на матч, хорошо работали, отдали все силы, получили позитивный результат. Это если вкратце.
— Почему такой контраст, по сравнению с матчем против «Северстали», который армейцы проиграли 4:7?
— Ну, мы работаем, анализируем свою игру, улучшаем детали — отсюда перемены.
— То, что до этого проиграли «Локомотиву» четыре дуэли из пяти, как-то сказалось?
— Знаете, каждый матч для нас важный, отдаемся, стараемся — тем более против лидера чемпионата, — цитирует Зыкова «РБ Спорт».
СКА (57 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (78) остается лидером «Запада». У ярославцев прервалась 6-матчевая серия побед.