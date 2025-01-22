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Сегодня, 20:51

Форвард СКА Зыков: «Каждый матч для нас важный, отдаемся, стараемся»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий СКА Валентин Зыков ответил на вопросы после победы над «Локомотивом» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

— СКА после серии неудач обыграл лидера чемпионата. Как все случилось?

— Настраивались на матч, хорошо работали, отдали все силы, получили позитивный результат. Это если вкратце.

— Почему такой контраст, по сравнению с матчем против «Северстали», который армейцы проиграли 4:7?

— Ну, мы работаем, анализируем свою игру, улучшаем детали — отсюда перемены.

— То, что до этого проиграли «Локомотиву» четыре дуэли из пяти, как-то сказалось?

— Знаете, каждый матч для нас важный, отдаемся, стараемся — тем более против лидера чемпионата, — цитирует Зыкова «РБ Спорт».

СКА (57 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (78) остается лидером «Запада». У ярославцев прервалась 6-матчевая серия побед.

Источник: «РБ Спорт»
Валентин Зыков
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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