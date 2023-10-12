Форвард «Сочи» Мичков пропустит матч КХЛ с «Нефтехимиком»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков пропустит матч с «Нефтехимиком» из-за недомогания, сообщает пресс-служба клуба. Встреча состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «Нефтехим Арена» в Нижнекамске и начнется в 19.00 мск.

В этом сезоне 18-летний хоккеист участвовал в 12 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+3». Он также сыграл в одном матче за СКА.

«Сочи» с 21 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 11 очками замыкает турнирную таблицу Востока.