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13 января, 23:10

Форвард «Спартака» Беляев: «Нам нужно себя настраивать, тренировать, чтобы идти за большими целями»

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Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Ваша тройка очень выделялась, не только голами, но и в целом игрой. Как быстро вы с Анселем Галимовым нашли баланс?

— Мы договорились просто играть на ворота, Ансель здорово открылся, мне пришлось только сделать передачу. Свои очки — это второстепенный фактор, сейчас идет осознанный и правильный этап в сезоне, важные игры впереди. Нам нужно себя настраивать, тренировать, чтобы идти за большими целями.

— Разбили тройку Голдобин-Морозов-Порядин. Дает это эффект на ваш взгляд?

— У нас ровная команда, независимо от сочетания. Любой хоккеист, если он профессионал и любит свое дело, должен играть с любыми партнерами. Лед всегда все показывает. Я не сторонник оценивать, лучше у ребят спросить нравится им или нет. Но как говорится «нравится, не нравится — терпи моя красавица».

Вратарь ЦСКА Иван Просветов и&nbsp;форвард армейцев Максим Мамин после победы над &laquo;Спартаком&raquo; (4:2) 13&nbsp;января. ЦСКА прервал кошмарную серию. Победил «Спартак» в дерби и вернул уверенность в себе

ЦСКА (59 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» (57) опустился на четвертое.

Анна Бирюкова

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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