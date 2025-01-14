Форвард «Спартака» Беляев назвал причины высокой плотности команд в таблице КХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал высокую плотность в турнирном положении команд в таблице КХЛ.

«Я думаю, сказывается потолок зарплат, это играет свою роль. Все здорово выступают, бьются, чтобы попасть в плей-офф. Мастерство всегда было, тяжело сказать. Второе — это разносторонность команд, у каждой есть свой стиль игры», — цитирует Беляева Legalbet.

После 43 матчей «Спартак» с 57 очками занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. По дополнительным показателям красно-белых опережает московское «Динамо». ЦСКА с 59 очками идет вторым на «Западе». Лидером конференции является «Локомотив» — 74 очка.