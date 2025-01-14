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Сегодня, 14:56

Форвард «Спартака» Беляев — о поражении от ЦСКА: «Сопернику чуть больше везло с реализацией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Особо игра ЦСКА не изменилась по сравнению с предыдущими матчами. Мы смотрим только на себя. Сопернику чуть больше везло в реализации моментов, но везет тому, кто везёт. Есть пища для размышлений, будем работать. Все самое интересное впереди.

Принижается ли статус дерби с ЦСКА из-за большого количества очных игр? Нет, конечно, выходить на лед всегда в удовольствие с такой поддержкой и накалом. Ты растёшь как игрок. Я думаю, мы свое слово еще не сказали в этом дерби. Любой матч для нас как дерби. Мы выходим и отдаемся полностью вне зависимости от соперника», — цитирует Беляева Legalbet.

После 43 матчей «Спартак» с 57 очками занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (59 очков) идет вторым на «Западе» после 44 игр.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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