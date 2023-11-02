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Сегодня, 23:41

Форвард «Спартака» Бурмистров прокомментировал поражение от ЦСКА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хороший матч, надеюсь, болельщикам понравился. Мы играли на победу, в атакующий хоккей. Не получилось забить, будем работать дальше. ЦСКА отдыхал 4 дня, а мы — всего сутки? Это отговорки для кого-то другого. Все команды находятся в одинаковом тонусе. Игры постоянно через день, у кого-то через два-три. Даже не будем искать оправданий. Соперник был лучше? Я не могу так сказать. Они выиграли, но я не могу сказать, что мы сыграли плохо», — приводит Metaratings слова Бурмистрова.

«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции с 36 очками в 26 матчах. Красно-белые проведут следующую игру 4 ноября дома с «Торпедо».

Источник: Metaratings
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