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Сегодня, 20:52

Цыплаков оформил самый быстрый покер в истории КХЛ со старта матча

Хоккеист Максим Цыплаков и Семен Ручкин
Максим Цыплаков и Семен Ручкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков забросил четыре шайбы в ворота московского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Как информирует пресс-служба лиги, это самый быстрый покер в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд 30:13 был установлен Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне-2009/10.

Кроме того, покер Цыплакова стал первым, в котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.

Для «Спартака» это второй покер в КХЛ: ранее четыре гола в одном матче забивал только Штефан Ружичка — новокузнецкому «Металлургу» в сезоне-2008/09.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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