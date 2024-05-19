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Сегодня, 23:15

Форвард «Спартака» Голдобин назвал два самых запоминающихся матча клуба в прошлом сезоне

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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин назвал два самых запоминающихся матча красно-белых в сезоне-2023/24.

«Само собой, с «Динамо» — 8:7 в овертайме. Еще клево сыграли со СКА, когда за секунду до конца третьего периода забросили победную шайбу», — цитирует Голдобина Legalbet.

В минувшем сезоне 28-летний Голдобин провел 78 матчей за «Спартак», в которых забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач.

В Кубке Гагарина красно-белые дошли до второго раунда, в котором уступили «Металлургу» со счетом 2-4 в серии.

Источник: Legalbet
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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