Форвард «Спартака» Голдобин назвал два самых запоминающихся матча клуба в прошлом сезоне

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин назвал два самых запоминающихся матча красно-белых в сезоне-2023/24.

«Само собой, с «Динамо» — 8:7 в овертайме. Еще клево сыграли со СКА, когда за секунду до конца третьего периода забросили победную шайбу», — цитирует Голдобина Legalbet.

В минувшем сезоне 28-летний Голдобин провел 78 матчей за «Спартак», в которых забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач.

В Кубке Гагарина красно-белые дошли до второго раунда, в котором уступили «Металлургу» со счетом 2-4 в серии.