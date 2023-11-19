Форвард «Спартака» Голдобин рассказал, что никогда не нервничает перед играми

Форвард «Спартака» Николай Голдобин признался, что не нервничает перед важными матчами КХЛ.

«Нервничаю ли я перед важными матчами, дерби? Обычный день, обычная игра, нет такого. Понятно, что на столичные дерби приходит много болельщиков, хочется выиграть. А так, я уже достаточно взрослый человек. Зачем нервничать? (смеется). Своим делом любимым же занимаюсь», — цитирует Голдобина Legalbet.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 28-летний Голдобин набрал 49 (24+25) очков в 33 матчах за красно-белых.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 49 баллами после 33 игр.