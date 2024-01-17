Форвард «Спартака» Ковальчук заявил, что прибавляет с каждым матчем

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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, как чувствует себя.
«Чувствую себя лучше с каждым матчем, спасибо тренерам и партнерам. Вначале было непросто. Можно тренироваться сколько угодно, но форма набирается через игры, так легче поймать игровой ритм. Есть запас, куда прибавлять», — цитирует Ковальчука ТАСС.
Ранее Ковальчук ответил на письмо фанатов команды, которые заявили, что не видят пользы от его подписания.
Ковальчук в декабре 2023 года подписал контракт со «Спартаком». Он сыграл за команду 8 матчей и набрал 4 (3+1) очка. Красно-белые 16 января обыграли «Витязь» (2:1) и прервали шестиматчевую серию поражений.