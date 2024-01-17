Форвард «Спартака» Ковальчук заявил, что прибавляет с каждым матчем

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, как чувствует себя.

«Чувствую себя лучше с каждым матчем, спасибо тренерам и партнерам. Вначале было непросто. Можно тренироваться сколько угодно, но форма набирается через игры, так легче поймать игровой ритм. Есть запас, куда прибавлять», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Ранее Ковальчук ответил на письмо фанатов команды, которые заявили, что не видят пользы от его подписания.