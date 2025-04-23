Лукьянцев о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «В следующем сезоне все будет по-другому»

Нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев подвел итоги седьмого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2:3).

Москвичи уступили уфимцам в серии со счетом 3-4 и вылетели из плей-офф.

— Проиграли, хотя все ребята выходили только на победу. Думаю, что не было никого, кто не хотел бы выиграть. Все понимали, что «Салават» играет сегодня четырнадцатый матч в плей-офф, у соперника было меньше энергии, чем у нас. Мы хотели выиграть, это было видно и на разминке, и на раскатке сегодня, но, увы, проиграли. Жизнь на этом не останавливается. Думаю, что в следующем году мы сделаем этот шажочек и дойдем.

— За счет чего удалось сначала повести в серии?

— Мы играли при своих трибунах, при своих болельщиках, проигрывать при них нельзя. Повели 3-1 в серии, надо было довести это дело до конца, но не смогли. Но, повторюсь, жизнь на этом не заканчивается, все только начинается. Впереди такой этап в жизни, что надо перезагрузиться, а потом зайти в новый сезон.

— Какой момент в серии стал переломным для вас?

— Именно для нас, я думаю — вторая игра, когда Адам Ружичка сравнял за 2 миллисекунды до конца, мы сравняли счет в серии, приехали домой. Приезжали домой только побеждать, получилось, но не удалось выиграть всю серию. Большой опыт для всех, я лично играл в первый раз на таком уровне. Все только начинается для меня и, думаю, для всех. В следующем сезоне все будет по-другому.

В полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет с победителем серии «Локомотив» — «Авангард».

(София Митченкова)