Мальцев о поражении «Спартака» от «Салавата Юлаева»: «Мы играли неплохо, но соперник использовал свои моменты»

Сегодня, 17:43
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев подвел итоги пятого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ).
— Проиграли, пропустили гол в овертайме. Домашние болельщики повели «Салават Юлаев», соперник забил голы в большинстве, использовал свои моменты, в этом и причина поражения.
— Будете что-то менять в своей игре?
— Я думаю, что мы играли неплохо, я не знаю. Завтра нам подскажет тренер, но не думаю, что что-то прямо изменится.
«Спартак» ведет в серии против «Салавата Юлаева» со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в понедельник, 21 апреля и начнется в 19.00 (мск).
(София Митченкова)