Форвард «Спартака» Пашин о победе над минским «Динамо»: «Главное не начало, а конец»

Сегодня, 23:03
Нападающий «Спартака» Александр Пашин подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:2).
— Почему не удается первыми открыть счет?
— Может быть недонастрой, не успеваем так быстро за шайбой, как соперник. В прошлом году была такая же проблема. Как говорится, главное не начало, а конец.
— Удивлены были решением тренерского штаба поставить вашу тройку в стартовом составе?
— Я узнал об этом только перед игрой. Конкретно удивительного ничего не было, просто неожиданно.
«Спартак» набрал 5 очков после трех игр и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч красно-белые проведут против московского «Динамо».
(Анна Бирюкова)