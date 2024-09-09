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Сегодня, 23:03

Форвард «Спартака» Пашин о победе над минским «Динамо»: «Главное не начало, а конец»

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Нападающий «Спартака» Александр Пашин подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:2).

— Почему не удается первыми открыть счет?

— Может быть недонастрой, не успеваем так быстро за шайбой, как соперник. В прошлом году была такая же проблема. Как говорится, главное не начало, а конец.

— Удивлены были решением тренерского штаба поставить вашу тройку в стартовом составе?

— Я узнал об этом только перед игрой. Конкретно удивительного ничего не было, просто неожиданно.

«Спартак» набрал 5 очков после трех игр и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч красно-белые проведут против московского «Динамо».

(Анна Бирюкова)

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