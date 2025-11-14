14 ноября, 23:30
Форвард «Спартака» Павел Порядин прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Какие испытываете эмоции от возвращения?
— Очень ждал возвращения. Тренировался, спал на арене, затем снова тренировался. Было полегче, чем могло быть.
— Тяжело было наблюдать за игрой своих партнеров со стороны?
— Конечно, психологически это тяжело. Я еще очень грустно отношусь к полученным травмам. В то же время поддержала семья, и жизнь так распорядилась, что было время посмотреть со стороны и соскучиться.
— Вы и Иван Морозов долгое время отсутствовали, но сегодня вышли в одном сочетании. Было трудно найти взаимопонимание?
— В любом случае, когда теряешь игровой ритм, возвращаться тяжеловато. А вот коммуникация на льду была, она точно никуда не делась. Мы давно друг друга знаем. Хорошо, что забили гол, а дальше было полегче.
— «Спартак» сейчас находится в такой ситуации, что приходится думать даже о борьбе за плей-офф.
— Раз мы в таком положении, то глупо смотреть, как сыграют другие. Нужно начинать прежде всего с себя и стоит посмотреть утром в зеркало. Все зависит от меня и моих партнеров. Остается только переламывать это.