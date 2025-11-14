Нападающий «Спартака» Порядин — о воссоединении связки с Морозовым: «Коммуникация на льду была, она точно никуда не делась»

Форвард «Спартака» Павел Порядин прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Какие испытываете эмоции от возвращения?

— Очень ждал возвращения. Тренировался, спал на арене, затем снова тренировался. Было полегче, чем могло быть.

— Тяжело было наблюдать за игрой своих партнеров со стороны?

— Конечно, психологически это тяжело. Я еще очень грустно отношусь к полученным травмам. В то же время поддержала семья, и жизнь так распорядилась, что было время посмотреть со стороны и соскучиться.

— Вы и Иван Морозов долгое время отсутствовали, но сегодня вышли в одном сочетании. Было трудно найти взаимопонимание?

— В любом случае, когда теряешь игровой ритм, возвращаться тяжеловато. А вот коммуникация на льду была, она точно никуда не делась. Мы давно друг друга знаем. Хорошо, что забили гол, а дальше было полегче.

— «Спартак» сейчас находится в такой ситуации, что приходится думать даже о борьбе за плей-офф.

— Раз мы в таком положении, то глупо смотреть, как сыграют другие. Нужно начинать прежде всего с себя и стоит посмотреть утром в зеркало. Все зависит от меня и моих партнеров. Остается только переламывать это.