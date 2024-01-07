Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:11

Павел Порядин: «Удаления подвели «Спартак» сегодня, с эмоциями надо совладать»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака», Павел Порядин прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Форвард забросил одну шайбу в ворота бело-голубых.

— Игра с хорошим соперником, понимали, что будет много борьбы. Интересный матч уровня плей-офф. Есть и позитивные, и негативные моменты. Удаления подвели сегодня, с эмоциями надо совладать. Вернулись в игру, это большой плюс.

— Матчи с «Динамо» в этом сезоне у вас получаются драматичными.

— Это игра, для каждого она разная. Для кого-то моментами драматичная, для кого-то — нет. Кто-то недоволен какими-то своими моментами. Все матчи были хорошие. Интересно играть.

— После того, как получили клюшкой по лицу в третьем периоде, сами приняли решение продолжить игру?

 — Да, попало не очень сильно. Немного отошел. Не было рассечения, поэтому решил продолжить игру.

«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции с 67 очками в 49 матчах.

Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов
Даня Милохин может провести бой в феврале в Дубае
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Экс-прокурор Украины оценил потери ВСУ в 500 тыс. человек
В Москве задержали оскорблявшего русских девушек в Сети блогера
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Витязь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

Голышев: «Разговоров об отставке Заварухина не было, мы об этом даже не думали»