Форвард «Спартака» Принс назвал Цыплакова самым эффективным нападающим в КХЛ

Хоккеист «Спартака» Шейн Принс заявил, что считает форварда красно-белых Максима Цыплакова самым эффективным нападающим КХЛ.

«С прошлого сезона я уже видел, что у него отличное будущее. У него большое тело, он показывает хорошее катание, у него хороший бросок. Он очень эффективный игрок, самый эффективный в лиге», — приводит слова Принса ТАСС.

«Спартак» 23 января одержал победу над московским «Динамо» со счетом 6:3, обеспечив себе выход в плей-офф. Цыплаков отметился в этой игре четырьмя заброшенными шайбами.