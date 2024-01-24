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Сегодня, 10:05

Форвард «Спартака» Принс назвал Цыплакова самым эффективным нападающим в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хоккеист «Спартака» Шейн Принс заявил, что считает форварда красно-белых Максима Цыплакова самым эффективным нападающим КХЛ.

«С прошлого сезона я уже видел, что у него отличное будущее. У него большое тело, он показывает хорошее катание, у него хороший бросок. Он очень эффективный игрок, самый эффективный в лиге», — приводит слова Принса ТАСС.

«Спартак» 23 января одержал победу над московским «Динамо» со счетом 6:3, обеспечив себе выход в плей-офф. Цыплаков отметился в этой игре четырьмя заброшенными шайбами.

Источник: ТАСС
Шэйн Принс
ХК Спартак (Москва)
Максим Цыплаков
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