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Сегодня, 12:57

Форвард «Спартака» Принс о серии поражений: «Возможно, пауза повлияла на нас, после нее мы перестали выигрывать»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, которое стало для красно-белых четвертым подряд.

«Несколько наших ошибок привели к пропущенным голам. У нас были свои моменты, но мы их не реализовали. Нужно отдать должное вратарю соперника, он играл хорошо. Уже шесть недель прошлого с того, что мы стали мало побеждать. Нам нужно снова найти то, что помогало команде выигрывать. Перед паузой у нас было много хороших матчей, а после нее мы уже перестали выигрывать. Возможно, это действительно так повлияло», — приводит «РБ Спорт» слова Принса.

«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 51 очком в 51 матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shejn-prins-vozmozhno-pauza-povliyala-na-spartak-posle-nee-my-perestali-vy-igry-vat/
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